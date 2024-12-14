Galatasaray’da kaleci arayışı: Muslera’nın ardından yeni dönem başlıyor

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera’nın kontratının sona ermesiyle birlikte kaleci pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’da kaleci arayışı: Muslera’nın ardından yeni dönem başlıyor
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Fernando Muslera’nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek. Ancak tecrübeli kalecinin, kontratını tamamladıktan sonra ülkesi Uruguay’a dönmek istediği öne sürülüyor. Son dönemde eleştirilen performansı da dikkate alındığında, Galatasaray yönetimi, Muslera sonrası döneme hazırlanmak için şimdiden harekete geçti.

Fanatik’in haberine göre Galatasaray, kaleci transferi için iki önemli ismi radarına aldı. Sky Sport’a göre Galatasaray, Werder Bremen forması giyen 28 yaşındaki kaleci Michael Zetterer ile ilgileniyor. Ayağı düzgün bir kaleci arayan Sarı-Kırmızılı ekip, Zetterer’i transfer listesinin ilk sırasına koymuş durumda. 

İtalyan basınından AreaNapoli’nin iddiasına göre de Galatasaray, Napoli’nin başarılı kalecisi Alex Meret için de devrede. 27 yaşındaki Meret’in Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te sona eriyor. Ancak taraflar arasında maaş artışı konusunda görüşmeler sürüyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Meret’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmayı hedefliyor. Meret’in yıllık maaşını 3 milyon Euro düzeyine çıkarmak istediği belirtilirken, Galatasaray’ın da bu süreçte oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera sonrası dönemde güvenilir ve modern futbolun gereksinimlerine uygun bir kaleci ile yola devam etmek istiyor. Michael Zetterer ve Alex Meret gibi isimlerin yanı sıra, başka alternatiflerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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