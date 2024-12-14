Sivasspor’da ayrılık rüzgarı: O isim ile yollar ayrıldı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Sipay Bodrum FK’ye 2-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, ayrılığı karşılıklı anlaşma ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivasspor’da ayrılık rüzgarı: O isim ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK’ye 2-0 mağlup olan Sivasspor, bu kötü sonucun ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp Başkanı Bahattin Eken’in, Bülent Uygun ile yaptığı görüşme sonucunda alınan karar, resmi bir açıklama ile duyuruldu.

Sivasspor’un resmi açıklamasında, Bülent Uygun’un görev süresince önemli hizmetlerde bulunduğu ve birçok başarıya imza attığı vurgulanarak, "Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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