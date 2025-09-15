Galatasaray’da Leroy Sane krizi: Eleştiriler artıyor, Süper Lig’e uygun değil mi?

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten bedelsiz transfer ettiği Alman milli futbolcu Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçlarda beklentilerin gerisinde kaldı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, ligde oynanan 5 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkmasına rağmen yalnızca 1 gol ve 1 asist üretebildi.

Sane’nin skor katkısı, Kayserispor karşısında alınan 4-0’lık galibiyetle sınırlı kaldı. Bu karşılaşmada bir asist yapan Alman futbolcu, uzatma dakikalarında attığı golle tabelayı belirledi. Ancak kalan 4 maçta sessiz kaldı.

EYÜPSPOR MAÇINDA HİÇ ŞUT ATMADI

Galatasaray’ın Süper Lig’deki son mücadelesinde, Eyüpspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sane’nin etkisiz görüntüsü dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip 21 şut çekerken, yıldız oyuncunun rakip kaleye tek bir şut denemesi bile olmadı. Goller ise Mauro Icardi ve Yunus Akgün’den geldi.

12 milyon avroluk yıllık maaşıyla Galatasaray’ın en pahalı oyuncularından biri olan Sane’nin bu performansı, taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu.

VOLKAN DEMİREL: “SÜPER LİG’E UYGUN DEĞİL”

Türk futbolunun önemli isimlerinden Volkan Demirel, Sane’nin Süper Lig’de zorlanacağını öne sürdü. Televizyon ekranlarından konuşan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Bence Süper Lig için uygun bir oyuncu değil. İşini yapmak yerine topla parlamaya çalışıyor. Fazla yumuşak bir oyuncu.”

Fenerbahçe geçmişiyle bilinen Demirel’in bu sözleri dikkat çekerken, Alman yıldızın performansına dair eleştiriler yalnızca Türkiye’de değil, Almanya’da da gündem oldu.

NAGELSMANN’DAN AÇIK MESAJ: “DAHA FAZLA GOL VE ASİST”

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da Leroy Sane’yi Eylül ayındaki milli maç kadrosuna dahil etmedi. Nagelsmann, bu kararı şu sözlerle açıkladı:

“Bundesliga’dan biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı. Ondan mucizeler beklemiyorum ama daha çok gol ve asist yapması gerekiyor.”

Nagelsmann’ın bu sözleri, Sane’nin milli takımda geleceği açısından da kritik görülüyor.

Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ederken Avrupa arenasına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Perşembe günü Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt deplasmanında sahne alacak.