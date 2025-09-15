Grand Kartal Otel yangını davasında istenen cezalar belli oldu

Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, otel sahibi Halit Ergül ve dört kişi hakkında “78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama” suçlarından ceza talep etti.

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, yeni mütalaasını mahkemeye sundu. Buna göre otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi ve damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ile Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında “78 kişiyi olası kastla öldürme” ve “35 kişiyi olası kastla kasten yaralama” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Otelin kamera kayıtlarının, yangın sırasında çalışanların otel sahibini ve ailesini bilgilendirip binadan ayrılmalarını sağladığını ortaya koyduğu, bu görüntülerin savcılık için önemli delil olarak dosyada yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu.

