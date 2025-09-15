Nijerya’nın Zamfara eyaletinde camiye saldırı: 40’tan fazla kişi kaçırıldı

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı çeteler camiye saldırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Zamfara’ya bağlı Turbi köyünde sabah namazı için toplananlara silahlı saldırı düzenlendi. Çete üyeleri, 40’tan fazla kişiyi kaçırarak ormana götürdü.

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Zamfara eyalet hükümeti, artan silahlı saldırıları engellemek için çetelerle barış anlaşması yapmıştı. Ancak saldırıların devam etmesi bölgede güvenlik endişelerini artırıyor.

Nijerya, son yıllarda yalnızca silahlı çetelerin değil, aynı zamanda Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAPgibi terör örgütlerinin saldırılarına da sahne oluyor.

Ülkede fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Genellikle ülkenin kuzeyindeki köyler, okullar ve yolcular hedef alınarak toplu kaçırmalar gerçekleştiriliyor. Kaçırma suçunun idam cezası bulunmasına rağmen, olayların önüne geçilemiyor.