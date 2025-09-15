Malatya’da korkunç kaza: Otobüsle çarpışan tır dereye yuvarlanıp alev alev yandı

Malatya’nın Darende ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan bir tır, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı ve alevler içinde kaldı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malatya’da korkunç kaza: Otobüsle çarpışan tır dereye yuvarlanıp alev alev yandı
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Aşağıulupınar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan tır, ışıklı kavşakta aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. 

TIR ALEV ALEV YANDI 

Devrilen tır kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tır sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

malatya
