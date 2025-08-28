Galatasaray’da şok gelişme: Yıldız futbolcunun transferi iptal edildi, hedef Onyedika!

Yıldız futbolcu Yves Bissouma’nın transferinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray yönetimi, Raphaël Onyedika için harekete geçti. Transferde yaşanan bu ani gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’da şok gelişme: Yıldız futbolcunun transferi iptal edildi, hedef Onyedika!
Yayınlanma:

Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan Yves Bissouma transferi resmen iptal edildi. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun transferinden vazgeçti.

Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılıların yeni hedefi de netleşti. Yves Bissouma transferinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray, rotasını Club Brugge forması giyen Raphaël Onyedika’ya çevirdi. Aynı kaynak, Galatasaray yönetiminin Onyedika’nın temsilcileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Kulüp düzeyinde henüz resmi bir temas sağlanmadığı bildirildi.

Galatasaray transfer
