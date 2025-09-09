Galatasaray’da sürpriz gelişme: Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk özel görüşecek!

Sezona 4’te 4 galibiyetle görkemli bir giriş yapan Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak. Ancak sarı-kırmızılı ekipte hücum hattındaki eksikler teknik ekibin planlarını zorluyor.

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı darbeye bağlı sakatlık sonrası İstanbul’a döndü. Yıldız futbolcunun ağrılarının sürdüğü ve detaylı tetkiklerin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağının netleşeceği öğrenildi.

Diğer tarafta Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam form seviyesine ulaşamadı. Arjantinli oyuncunun Eyüpspor karşısında ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YENİDEN KADRODA

Forvet hattında yaşanan bu eksikler nedeniyle Okan Buruk’un elinde Barış Alper Yılmaz seçeneği kaldı. Ancak genç oyuncu son iki haftadır kadroda yer almamıştı.

Barış Alper, Suudi Arabistan kulübü NEOM SC ile yaptığı transfer görüşmelerinde kulübe ayrılık sinyali vermiş, ancak vize sorunu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu süreçte Kayseri ve Rize maçlarında kadro dışı kalan oyuncu, Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilince takımda kalması kesinleşmişti.

Şimdi ise Osimhen ve Icardi’nin yokluğunda Barış’ın yeniden ilk 11’de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

BURUK VE BARIŞ ARASINDA ÖZEL GÖRÜŞME

Fanatik’in haberine göre, A Milli Takım’da gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’a döner dönmez hocasıyla özel bir görüşme yapacak.

25 yaşındaki futbolcu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek idmanda Okan Buruk ile bir araya gelecek. Görüşmede oyuncunun takıma adaptasyonu, motivasyonu ve yeniden sahalara dönüş süreci ele alınacak.