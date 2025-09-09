Galatasaray’da sürpriz gelişme: Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk özel görüşecek!

Son iki haftadır kadroya giremeyen Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk ile özel bir toplantı yapacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’da sürpriz gelişme: Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk özel görüşecek!
Yayınlanma:

Sezona 4’te 4 galibiyetle görkemli bir giriş yapan Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak. Ancak sarı-kırmızılı ekipte hücum hattındaki eksikler teknik ekibin planlarını zorluyor.

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı darbeye bağlı sakatlık sonrası İstanbul’a döndü. Yıldız futbolcunun ağrılarının sürdüğü ve detaylı tetkiklerin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağının netleşeceği öğrenildi.

Diğer tarafta Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam form seviyesine ulaşamadı. Arjantinli oyuncunun Eyüpspor karşısında ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YENİDEN KADRODA

Forvet hattında yaşanan bu eksikler nedeniyle Okan Buruk’un elinde Barış Alper Yılmaz seçeneği kaldı. Ancak genç oyuncu son iki haftadır kadroda yer almamıştı.

Barış Alper, Suudi Arabistan kulübü NEOM SC ile yaptığı transfer görüşmelerinde kulübe ayrılık sinyali vermiş, ancak vize sorunu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu süreçte Kayseri ve Rize maçlarında kadro dışı kalan oyuncu, Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilince takımda kalması kesinleşmişti.

Şimdi ise Osimhen ve Icardi’nin yokluğunda Barış’ın yeniden ilk 11’de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

BURUK VE BARIŞ ARASINDA ÖZEL GÖRÜŞME

Fanatik’in haberine göre, A Milli Takım’da gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’a döner dönmez hocasıyla özel bir görüşme yapacak.

25 yaşındaki futbolcu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek idmanda Okan Buruk ile bir araya gelecek. Görüşmede oyuncunun takıma adaptasyonu, motivasyonu ve yeniden sahalara dönüş süreci ele alınacak.

Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Kaç TL oldu? Kimler ödemez?Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Kaç TL oldu? Kimler ödemez?Yurt
Nepal’de sosyal medya yasağı krizi: Başbakan Oli protestolar sonrası istifa ettiNepal’de sosyal medya yasağı krizi: Başbakan Oli protestolar sonrası istifa ettiDünya
Galatasaray okan buruk Barış Alper Yılmaz
Günün Manşetleri
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Çok Okunanlar
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?