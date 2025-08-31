Galatasaray’dan ayrılık açıklaması! Detaylar belli oldu

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert’in İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Anlaşmada bonus ve sonraki satıştan pay maddeleri de yer aldı.

Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert’in İngiltere Championship takımlarından Southampton’a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 Euro tutarında bonus ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir.”

Elias Jelert, 2025/26 sezonunda Southampton forması giyecek.

