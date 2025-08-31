Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarlarına saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

Trabzonspor deplasmanına giderken Giresun’un Espiye ilçesinde saldırıya uğrayan Samsunspor taraftarlarından biri ağır yaralandı. Kulüp “Sürecin takipçisiyiz” açıklaması yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarlarına saldırı! Bir kişi ağır yaralandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına giden taraftar grubuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir taraftarın hayatını kaybettiği, bir taraftarın da yaralandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

BAŞKAN DOĞAN’DAN TEPKİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Doğan, “Samsunspor’umuza destek olmak için yola çıkan taraftar grubumuzun maruz kaldığı saldırıyı kınıyorum. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması ve yaralanan taraftarlarımızın bir an evvel sağlığına kavuşması tek arzumuzdur. Sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

YENİ AÇIKLAMA

Samsunspor Kulübü, Giresun'da yaşanan menfur saldırıya ilişkin yeni açıklama yaptı. Kulüp, resmi makamlardan ve taraftarlardan edinilen bilgilere dayanarak, olayın Trabzonspor ile oynanacak müsabaka ve iki kulüp arasındaki barışçıl rekabetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.
Kulübün açıklamasında, "Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarlarına saldırı! Bir kişi ağır yaralandı - Resim : 1

İddiaya göre, taraftar kafilesi Espiye Gölağzı mevkiindeki bir restoranda yemek molası verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarların alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor silahlı kavga
