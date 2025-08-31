Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal gözyaşlarıyla uğurlandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 suç kaydı bulunan Ayberk K. tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hilal Ö., Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı’nda defnedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu


Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Ö., son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Sarıyer Hisarüstü Caddesi’nde bulunan üniversite kampüsü içindeki kafede yaşanmıştı. 24 suç kaydı bulunan Ayberk K. (20), tartıştığı Hilal Ö.’yü silahla vurarak öldürmüş, ardından intihar etmişti.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Hilal Ö.’nün cenazesi, Gaziosmanpaşa Merkez Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kız Cebeci Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de katıldı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hilal Ö.’nün amcası Fahri Özdemir, “15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suç kaydı var, gelip yeğenimi öldürüyor sonra kendisini de öldürüyor. Kampüse normal insan giremiyor, nasıl silahla giriyor? Biz olayı sosyal medyadan öğrendik. Babası cenazeyi almaya bile gelmedi” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi cinayet
