FETÖ ve askeri casusluk soruşturması! ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emin Öner ve Gürcan Okumuş’un, İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Öner ve Okumuş’un ifadeleri alındı. Hakimlik, şüpheli Emin Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından, Gürcan Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son dönemde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalarda yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group çatısı altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş’un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Öner ve Okumuş, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından 27 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Aynı süreçte, ASSAN Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.