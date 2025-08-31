ABD'de çarpıcı anket: İsrail mi Hamas mı sorusuna gençler yanıt verdi

ABD’de yapılan bir anket, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60’ının İsrail’e karşı Hamas’ı desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ile The Harris Poll anket şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 20-21 Ağustos tarihlerinde 2025 seçmenle görüşüldü. Katılımcılara yöneltilen sorulardan biri, “İsrail-Hamas çatışmasında İsrail’i mi Hamas’ı mı destekliyorsunuz?” oldu.

Sonuçlara göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı Hamas’ı desteklediğini belirtirken, yaş arttıkça İsrail’e desteğin öne çıktığı görüldü.

Ülkede 25-34 yaş grubunun yüzde 65’i, 35-44 yaş grubunun yüzde 70’i, 45-55 yaş grubunun yüzde 74’ü, 55-64 yaş grubunun ise yüzde 84’ü İsrail yanlısı tutum bildirdi.