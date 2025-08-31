ABD'de çarpıcı anket: İsrail mi Hamas mı sorusuna gençler yanıt verdi

ABD’de yapılan ankette, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60’ının İsrail yerine Hamas’ı desteklediği belirlendi. Yaş grubu yükseldikçe İsrail’e desteğin arttığı görüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD'de çarpıcı anket: İsrail mi Hamas mı sorusuna gençler yanıt verdi
Yayınlanma:

ABD’de yapılan bir anket, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60’ının İsrail’e karşı Hamas’ı desteklediğini ortaya koydu.

Hatay’da taş ocaklarına tepki! İmza kampanyası başlatıldıHatay’da taş ocaklarına tepki! İmza kampanyası başlatıldıYurt

 Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ile The Harris Poll anket şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 20-21 Ağustos tarihlerinde 2025 seçmenle görüşüldü. Katılımcılara yöneltilen sorulardan biri, “İsrail-Hamas çatışmasında İsrail’i mi Hamas’ı mı destekliyorsunuz?” oldu.

Sonuçlara göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı Hamas’ı desteklediğini belirtirken, yaş arttıkça İsrail’e desteğin öne çıktığı görüldü.

Ülkede 25-34 yaş grubunun yüzde 65’i, 35-44 yaş grubunun yüzde 70’i, 45-55 yaş grubunun yüzde 74’ü, 55-64 yaş grubunun ise yüzde 84’ü İsrail yanlısı tutum bildirdi.

Formula 1’de genç yıldız parladı: Hollanda GP’sinde Piastri zirvedeFormula 1’de genç yıldız parladı: Hollanda GP’sinde Piastri zirvedeSpor
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler açıklandı: 1 Eylül elektrik kesintileriElektrik kesintisinin olacağı ilçeler açıklandı: 1 Eylül elektrik kesintileriElektrik Kesintisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd hamas israil anket
Günün Manşetleri
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
5G ihalesi için geri sayım başladı
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın! 700 bin TL’nizi 32 günde katlayın!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? Ankara’da sessizlik aldatıyor mu?