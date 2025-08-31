Hatay’da taş ocaklarına tepki! İmza kampanyası başlatıldı

Hatay’ın Belen ilçesindeki Atik ve Gedik yaylalarının hemen dibinde faaliyet gösteren taş ocakları tepki çekiyor. Etraf tozdan dumandan geçilemez oldu, bitkiler, doğadaki canlılar zarar gördü.

Vatandaş taş ocağına değil, doğanın katledilmesine karşı çıktıklarını söylüyor. Bu faaliyetlerin yaşam alanlarından daha uzak bölgelerde yapılmasını talep ediyorlar.



Verilen dilekçeler henüz dikkate alınmadı. Yurttaşlar sesini duyurabilmek için bu kez imza masası açtı.



Emekli Öğretim Üyesi Av. Yahya Deryol, taş ocağının yasal olmadığını belirtti. Taş ocağı 6 Şubat depremlerinde verilen 2 yıllık ÇED muafiyetinden yararlanmıştı. Ancak süre bitmesine rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Belenliler, imza masasına yoğun ilgi gösterdi, temiz çevrede oturmak istediklerini söyledi.