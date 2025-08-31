Denizli-Aydın sınırında alevler büyüdü! 4 gündür süren yangında bir köy boşaltılıyor

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 4 gün önce ormanlık alanda çıkan ve Aydın’a sıçrayan yangın, öğleden sonra yeniden büyüdü. Yangının etkisiyle Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’ndeki evler yanmaya başladı. Köyün tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele sürüyor. Buldan’ın Çatak Mahallesi’nde başlayan yangın, kısa sürede Denizli il sınırlarını aşarak Aydın’a sıçramıştı.

Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen alevler, dün akşam kurtarılan Bölmekaya Mahallesi’ndeki evleri sardı. Kırsal mahalledeki evlerin tahliye edilmesi için ekipler harekete geçti.