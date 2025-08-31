Piknik dönüşü feci kaza! Araç dereye uçtu
Düzce’de Samandere Şelalesi dönüşünde hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Düzce’de Samandere Şelalesi’ne pikniğe giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, dönüş yolunda dereye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesi Samandere köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Samandere Şelalesi’ne piknik yapan Ergin Yavuz idaresindeki 34 YA 0873 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Şimşirlik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresi’ne uçarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kontrollü verilirken, çalışmaların ardından ulaşım normale döndü. Dereye uçan aracın çıkarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı