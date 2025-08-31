AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 31 Ağustos 2025’te saat 20.58’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.23 kilometre olarak açıklandı
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 20.58’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.