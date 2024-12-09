Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgli açıklama yaptı. Açıklamada, Barış Alper Yılmaz'ın ne zaman sahalara döneceği ile ilgili tarih verilmedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin son dakikalarında ise Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Sivassporlu Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanmış ve sedyeyle sahadan çıkmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama - Resim : 1

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın başarılı milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Barış Alper Yılmaz'ın MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama - Resim : 2

Barış'ın tedavisine başlandığı belirtilen açıklamada, milli futbolcunun sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili herhangi bir zaman verilmediği ve yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edileceği ifade edildi.

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