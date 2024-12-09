Galatasaray'dan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a konuk oldu. Maçın 15. dakikasında 10 kişi kalan ve 25. dakikada 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

Osimhen'in tedavisine başlandığı belirtilen açıklamada, yıldız futbolcunun sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulüpten ve sağlık ekibi tarafından herhangi bir zaman verimediği ve yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edileceği ifade edildi.