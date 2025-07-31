Galatasaray’dan kaleci bombası! Transfer 1-2 gün içinde bitebilir

Başkan yardımcısı Mehmet Cibara duyurdu: Manchester City kalecisi Ederson için resmi görüşmeler sürüyor, transferde sona yaklaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’dan kaleci bombası! Transfer 1-2 gün içinde bitebilir
Yayınlanma:

Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından gözünü bu kez kaleye çevirdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Cibara, Manchester City’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson’un transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve bu transferin 1-2 gün içinde sonuçlanabileceğini duyurdu.

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 40 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmalarda 54 gol yedi ancak 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübesi, refleksleri ve oyun kurma kabiliyetiyle öne çıkan Brezilyalı file bekçisi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray’da, Osimhen ve Ederson gibi üst düzey isimlerin kadroya katılması, kulübün bu sezonki hedeflerini de net şekilde ortaya koyuyor.

Eski ehliyetler için son şans! Süre 31 Ekim 2025’e uzatıldıEski ehliyetler için son şans! Süre 31 Ekim 2025’e uzatıldıGündem
Türkiye’den Suriye’de eğitime dev destek! Türk okulu kuruluyor, öğretmenler yetiştirilecekTürkiye’den Suriye’de eğitime dev destek! Türk okulu kuruluyor, öğretmenler yetiştirilecekEğitim
Galatasaray manchester city
Günün Manşetleri
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çekmeköy’de yanan fabrikanın son hali görüntülendi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi gözaltına alındı!
6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında artış sürüyor Altın fiyatlarında artış sürüyor
1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! 1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın!
Bankaların 1 milyon TL mevduat faiz oranları belli oldu Bankaların 1 milyon TL mevduat faiz oranları belli oldu
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! Emekliye büyük promosyon yarışı başladı!
Tarihte bugün! Tarihte bugün!