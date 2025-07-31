Galatasaray’dan kaleci bombası! Transfer 1-2 gün içinde bitebilir

Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından gözünü bu kez kaleye çevirdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Cibara, Manchester City’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson’un transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve bu transferin 1-2 gün içinde sonuçlanabileceğini duyurdu.

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 40 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmalarda 54 gol yedi ancak 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübesi, refleksleri ve oyun kurma kabiliyetiyle öne çıkan Brezilyalı file bekçisi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray’da, Osimhen ve Ederson gibi üst düzey isimlerin kadroya katılması, kulübün bu sezonki hedeflerini de net şekilde ortaya koyuyor.