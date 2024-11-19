Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Teknik Direktör Okan Buruk’un, Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline dair açıklamaları üzerine, Hatipoğlu, Milliyet’e konuşarak oyuncunun durumuna açıklık getirdi. Hatipoğlu, serbest kalma maddesinin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Osimhen’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi açık ve net. 75 milyon euroyu ödemeyi kabul eden bir kulüp, Napoli ile anlaşmalı. Ancak bu noktada Osimhen’in de gitme isteği önemli. Eğer ‘Ayrılmak istiyorum’ derse ve Napoli alıcı kulüple anlaşırsa, bu durumda biz de sürece dahil oluruz.”

'Taraftarlar Endişe Etmesin'

Hatipoğlu, Osimhen’in takımda kalacağına dair hiçbir kaygılarının olmadığını vurguladı: “Osimhen, Galatasaray’da çok mutlu. Beklentilerinin üzerinde bir memnuniyetle burada oynuyor. Menajeri de bizi arayarak doğru bir karar verdiklerini belirtti. Taraftarlarımız rahat olsun; Osimhen sezon sonuna kadar takımımızda kalacak.”

Transfer Süreci Detayları Hatipoğlu, transfer sürecinin yalnızca alıcı kulübün Napoli’ye ödeme yapmasıyla bitmediğini, oyuncunun rızasının ve Napoli ile Galatasaray arasındaki ilişkinin de önemli olduğunun altını çizdi: “Serbest kalma maddesi, sürecin yalnızca başlangıcı. Alıcı kulüp hem Napoli hem de Osimhen ile anlaşmak zorunda ve Galatasaray’ın da bu süreçte rol oynayacağı finansal yükümlülükler göz önünde bulundurulmalı.”