Galatasaray'ı üzen haber: "Sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray'ı üzen haber: "Sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi"
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu 6. maçında Almanya'nın Rasta Vechta ekibiyle oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini belirtti.

Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığını da kaydetti.

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