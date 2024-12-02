Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat oldu

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine başladığını açıkladı. Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat oldu
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Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin Buenos Aires’teki Santorio Las Lomas Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başladı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanmıştı. Yapılan tıbbi muayenede, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.

Arjantinli golcünün uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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