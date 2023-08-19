Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sağ kanada uzun süredir Chelsea'da sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'i getirdi.Yıldız oyuncu için Chelse'ye ödenecek ücret ve oyuncuya verilecek maaş herkes tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sağ kanada uzun süredir Chelsea'da sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'i getirdi.Yıldız oyuncu için Chelse'ye ödenecek ücret ve oyuncuya verilecek maaş herkes tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi. Faslı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray, Hakim Ziyech transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği Faslı yıldızı sağlık kontrolünden geçirecek. Herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda Ziyech ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da - Resim : 2

ZIYECH'İN MALİYETİ

Transfer için Galatasaray, Chelsea'ye 1 milyon euro ödeyecek.Ziyech ise sarı-kırmızılılardan, 4.5 milyon euro maaş alacak

# hakim ziyech # chelsea # Galatasaray
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