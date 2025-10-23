Galatasaray'ın yıldızına özel izin: Apar topar Uruguay'a gitti, sebebi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Ancak idmanda önemli bir eksik göze çarptı.

TORREIRA ÖZEL İZİNLE URUGUAY'A GİTTİ

Galatasaray kulübünden yapılan bilgilendirmeye göre, takımın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda forma giyen Torreira'nın, "ailevi nedenlerle" aldığı özel izin kapsamında ülkesi Uruguay’a gittiği belirtildi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanı, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 8’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı ve idman sona erdi.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın (Cuma) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Lucas Torreira'nın ülkesine apar topar gitmesinin altındaki acı neden de belli oldu. Tecrübeli futbolcunun babasının kalp krizi geçirdiği ve Torreira'nın bu üzücü haber üzerine acilen Uruguay'a gittiği öğrenildi.

29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıktı. Torriera, görev aldığı bu 12 karşılaşmada takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.