Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'nin dolandırıldığı iddia edildi! Şüpheli H.B. gözaltına alındı

Galatasaray'da forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin 200 bin avro dolandırıldığı iddia edildi. Batshuayi'nin şikayetçi olduğu H.B, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'nin dolandırıldığı iddia edildi! Şüpheli H.B. gözaltına alındı
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'nin başı dolandırıcıyla dertte... Yıldız futbolcunun 200 bin avro dolandırıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi.

Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.

Şüpheli H.B, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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