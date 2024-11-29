Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Gaziantep, 24 ülkeden 142 yabancı sporcunun katılacağı uluslararası yarı maraton organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Maraton, 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı
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Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyona 24 ülkeden 142 yabancı sporcu ve Türkiye’den 973 sporcu olmak üzere toplam 1115 sporcu katılacak.

YARI MARATON VE YOL KOŞUSU

Organizasyonun 21 kilometrelik yarı maraton yarışı, 1 Aralık Pazar günü saat 09.30’da başlayacak. Aynı gün düzenlenecek 10 kilometrelik yol koşusunun startı ise 09.45’te verilecek. Sporcular, Gaziantep’in tarihi ve kültürel güzellikleri eşliğinde parkuru tamamlamak için yarışacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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