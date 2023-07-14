Gençlerbirliği Malili santrafor ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sivasspor'da forma giyen 37 yaşındaki Malili santraforu renklerini bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrafor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 4 sezonu Sivasspor'da geçiren Yatabare, Türkiye'de daha öne Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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