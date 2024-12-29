Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Mustafa Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllığına anlaştı. Eroğlu ise "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çünkü Gençlerbirliği için Süper Lig asla bir hedef olamaz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Mustafa Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve topladığı 23 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Recep Karatepe'den boşalan koltuğun yeni sahibi belli oldu.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yanı sıra Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Mustafa Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim : 1

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, törende yaptığı konuşmada, "Hocamız, Gençlerbirliği'nin kalitesini bilen başarılı bir teknik adam. Kulüp olarak Süper Lig'i hedefliyoruz. Umarım bu hayalimizi gerçekleştirmek de hocamız ve bize kısmet olur. Hüseyin hocam, takımı incelemiş ve iyi analiz etmiş. Diğer yandan çok değerli yardımcıları var. Hocamızın kalitesi ortada, yardımcıları da çok kaliteli olunca daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Bu kalitenin sahaya ve sonuçlara yansıyacağına olan inancım tam." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çünkü Gençlerbirliği için Süper Lig asla bir hedef olamaz. Süper Lig, Gençlerbirliği için bir zorunluluktur. Ülkemizin başkenti Ankara, futbolun da başkenti olmalıdır ve olacaktır. Mazeretimiz yok, çalışacağız ve başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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