Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşması, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. İzmir’de oynanacak zorlu mücadelede düdüğü Batuhan Kolak çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

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