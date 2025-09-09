Grupta dengeler değişebilir! Fransa – İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan dorukta! Grup D’nin en kritik karşılaşmalarından birinde Fransa sahasında İzlanda’yı konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Grupta dengeler değişebilir! Fransa – İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Fransaİzlanda mücadelesi 9 Eylül 2025 Salı akşamı Paris’teki Parc des Princes’te oynanacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

FRANSA’DA GÖZLER MBAPPE’DE

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, son dönemde istikrarlı bir performans sergiliyor. Ukrayna ve Almanya karşısında alınan galibiyetlerle moral bulan “Horozlar”, İzlanda karşısında da kazanarak liderlik yarışına ortak olmak istiyor. Takımın en büyük kozu ise yıldız golcü Kylian Mbappe olacak.

Fransa’nın sahaya çıkması beklenen 11’i:

M. Maignan, J. Kounde, I. Konate, D. Upamecano, T. Hernandez, A. Tchouameni, M. Kone, B. Barcola, M. Olise, M. Thuram, K. Mbappe.

İZLANDA’NIN ZORLU SINAVI

Arnar Gunnlaugsson yönetimindeki İzlanda ise elemelerdeki sürpriz ekiplerden biri. Son maçta Azerbaycan’ı 5-0 mağlup ederek çıkışa geçen İzlanda, güçlü rakibi Fransa karşısında da puan ya da puanlar peşinde olacak. Ancak Paris deplasmanında işlerinin oldukça zor olduğu söylenebilir.

İzlanda’nın muhtemel 11’i:

E. Olafsson, V. Palsson, S. Ingason, D. Gretarsson, M. Ellertsson, J. Thorsteinsson, I. Johannesson, H. Haraldsson, M. Anderson, A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.

GRUPTA SON DURUM 

Grup D’de şu an dengeler oldukça kritik. İzlanda, 1 maçta aldığı 3 puanla zirvede yer alıyor. Fransa ise aynı puana sahip olsa da averaj farkıyla ikinci sırada bulunuyor. Ukrayna ve Azerbaycan ise henüz istedikleri çıkışı yakalayabilmiş değil.

Dev mücadele başlıyor! Sırbistan – İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dev mücadele başlıyor! Sırbistan – İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Haaland sahneye çıkıyor! Norveç – Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Haaland sahneye çıkıyor! Norveç – Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
dünya kupası fransa İzlanda
Günün Manşetleri
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir
Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Taksim’de konuştu
Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı lanetliyoruz
Bakan Kacır Gümüşhane’de konuştu
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Saatler sürecek elektrik kesintisi Saatler sürecek elektrik kesintisi
Maaşlardan kesinti yaşanacak Maaşlardan kesinti yaşanacak
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları