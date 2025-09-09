Grupta dengeler değişebilir! Fransa – İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa – İzlanda mücadelesi 9 Eylül 2025 Salı akşamı Paris’teki Parc des Princes’te oynanacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA’DA GÖZLER MBAPPE’DE

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, son dönemde istikrarlı bir performans sergiliyor. Ukrayna ve Almanya karşısında alınan galibiyetlerle moral bulan “Horozlar”, İzlanda karşısında da kazanarak liderlik yarışına ortak olmak istiyor. Takımın en büyük kozu ise yıldız golcü Kylian Mbappe olacak.

Fransa’nın sahaya çıkması beklenen 11’i:

M. Maignan, J. Kounde, I. Konate, D. Upamecano, T. Hernandez, A. Tchouameni, M. Kone, B. Barcola, M. Olise, M. Thuram, K. Mbappe.

İZLANDA’NIN ZORLU SINAVI

Arnar Gunnlaugsson yönetimindeki İzlanda ise elemelerdeki sürpriz ekiplerden biri. Son maçta Azerbaycan’ı 5-0 mağlup ederek çıkışa geçen İzlanda, güçlü rakibi Fransa karşısında da puan ya da puanlar peşinde olacak. Ancak Paris deplasmanında işlerinin oldukça zor olduğu söylenebilir.

İzlanda’nın muhtemel 11’i:

E. Olafsson, V. Palsson, S. Ingason, D. Gretarsson, M. Ellertsson, J. Thorsteinsson, I. Johannesson, H. Haraldsson, M. Anderson, A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.

GRUPTA SON DURUM

Grup D’de şu an dengeler oldukça kritik. İzlanda, 1 maçta aldığı 3 puanla zirvede yer alıyor. Fransa ise aynı puana sahip olsa da averaj farkıyla ikinci sırada bulunuyor. Ukrayna ve Azerbaycan ise henüz istedikleri çıkışı yakalayabilmiş değil.