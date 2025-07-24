Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti!

Profesyonel güreşin efsane ismi Hulk Hogan 71 yaşında hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti!
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BBC’nin haberine göre, gerçek adı Terry Bollea olan profesyonel güreş efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, WWE (World Wrestling Entertainment) tarafından resmi olarak doğrulandı.

80’LERİN VE 90’LARIN EN BÜYÜK GÜREŞ YILDIZIYDI

Hogan, 1980’li ve 1990’lı yıllarda dünya çapında tanınan en büyük güreş figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sadece ring içindeki başarılarıyla değil, televizyon programları ve sinema projeleriyle de geniş kitlelere ulaşarak popüler kültür ikonuna dönüştü.

1977 yılında profesyonel güreş hayatına adım atan Hulk Hogan, kısa sürede endüstrinin simge ismi haline geldi. Güçlü fiziği, sarı saçları ve “Hulkamania” sloganı ile bir döneme damga vurdu.

Hogan 2018 yılında, geçmişte kullandığı ırkçı bir ifade nedeniyle çıkarıldığı WWE Onur Listesi’ne yeniden alınmıştı. 

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