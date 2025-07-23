Hakan Çalhanoğlu transfer söylentilerine noktayı koydu

Adı yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, merakla beklenen açıklamayı yaptı. Inter’in yıldız ismi, dedikodulara nokta koydu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hakan Çalhanoğlu transfer söylentilerine noktayı koydu
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Avrupa’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu’nun adı, son haftalarda Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılmıştı. Özellikle Galatasaray’ın, orta sahadaki liderlik sorununu çözmek için milli yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüş, Fenerbahçe cephesi ise Mourinho’nun onayıyla temasa geçildiği haberleriyle gündeme gelmişti.

“INTER’İN FUTBOLCUSUYUM”

Transfer dedikodularının iyice alevlendiği bu dönemde sessizliğini bozan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu. Milli oyuncu, “Inter’in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim. Umarım sözleşmemi uzatırız.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Süper Lig devlerinin transfer umutlarını da büyük ölçüde sonlandırdı.

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