Sakarya’da yeniden orman yangını çıktı: Alevler bir anda yükseldi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bu kez Doğançay Nuriosmaniye mevkiinde orman yangını çıktı. Elektrik hattı kaynaklı olduğu belirtilen yangına hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sakarya’da yeniden orman yangını çıktı: Alevler bir anda yükseldi
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Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Nuri Osmaniye Köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde yeni bir orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre, yangın elektrik hattı altından gelen parlamayla başladı. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve kısa sürede dumanların gökyüzünü kapladığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve hava desteğiyle söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

Yetkililer, bölgedeki elektrik hatları ve hava sıcaklığı gibi faktörlerin yangının çıkış nedenleri arasında olduğunu değerlendirirken, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

AYNI İLÇEDE BİRKAÇ GÜN ARAYLA YENİ YANGIN

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti.

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Kaynak: DHA

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