Harry Kane tarihe geçti! Ronaldo ve Haaland’ı sollayarak rekor kırdı

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla 100 gol barajını 105 maçta aşarken, Erling Haaland da Manchester City kariyerinde bu sayıya ulaşmıştı. Ancak Kane'in Alman devi adına ilk yarıda penaltıdan ve ikinci yarıda attığı goller, onu sadece 104 maçta bu rakama taşıdı. Bu istatistik, Bavyera temsilcisi için kulüp tarihine geçen bir rekor olmasının yanı sıra, Avrupa'nın beş büyük liginde daha önce eşi görülmemiş bir başarı olarak kayıtlara geçti.

“BAŞARILI OLAMAZ” DİYENLERİ SUSKUNLUĞA GÖMDÜ

Goal.com'a göre, Harry Kane, 2023 yılında Tottenham’dan Bayern Münih’e transfer olduğunda, birçok futbol otoritesi Bundesliga’da aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceğinden emin değildi. Ancak sahadaki rakamlar bu şüpheleri tamamen boşa çıkardı. 32 yaşındaki İngiliz yıldız, transferinden bu yana birçok kez kulüp rekorlarını altüst etti. Kompany’nin takımında penaltı serisini sürdürerek farkını ortaya koyan Kane’in gol temposu, mevcut formunu devam ettirmesi halinde daha birçok rekoru kıracağının sinyalini veriyor.

Allianz Arena’da alınan son galibiyetle birlikte Bayern Münih, bu sezon Bundesliga’daki beşinci maçında da sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bavyera temsilcisi, en yakın rakibi Borussia Dortmund’un tam beş puan önüne geçti. Ayrıca Bayern tüm kulvarlarda üst üste sekizinci galibiyetini elde etti ve Kane’in önderliğinde durdurulamaz bir form grafiği yakaladı.