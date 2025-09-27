Harry Kane tarihe geçti! Ronaldo ve Haaland’ı sollayarak rekor kırdı

Bayern Münih’in İngiliz yıldızı Harry Kane, kulüp tarihine geçen bir performansa daha imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Harry Kane tarihe geçti! Ronaldo ve Haaland’ı sollayarak rekor kırdı
Yayınlanma:

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla 100 gol barajını 105 maçta aşarken, Erling Haaland da Manchester City kariyerinde bu sayıya ulaşmıştı. Ancak Kane'in Alman devi adına ilk yarıda penaltıdan ve ikinci yarıda attığı goller, onu sadece 104 maçta bu rakama taşıdı. Bu istatistik, Bavyera temsilcisi için kulüp tarihine geçen bir rekor olmasının yanı sıra, Avrupa'nın beş büyük liginde daha önce eşi görülmemiş bir başarı olarak kayıtlara geçti.

“BAŞARILI OLAMAZ” DİYENLERİ SUSKUNLUĞA GÖMDÜ

Goal.com'a göre, Harry Kane, 2023 yılında Tottenham’dan Bayern Münih’e transfer olduğunda, birçok futbol otoritesi Bundesliga’da aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceğinden emin değildi. Ancak sahadaki rakamlar bu şüpheleri tamamen boşa çıkardı. 32 yaşındaki İngiliz yıldız, transferinden bu yana birçok kez kulüp rekorlarını altüst etti. Kompany’nin takımında penaltı serisini sürdürerek farkını ortaya koyan Kane’in gol temposu, mevcut formunu devam ettirmesi halinde daha birçok rekoru kıracağının sinyalini veriyor.

Allianz Arena’da alınan son galibiyetle birlikte Bayern Münih, bu sezon Bundesliga’daki beşinci maçında da sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bavyera temsilcisi, en yakın rakibi Borussia Dortmund’un tam beş puan önüne geçti. Ayrıca Bayern tüm kulvarlarda üst üste sekizinci galibiyetini elde etti ve Kane’in önderliğinde durdurulamaz bir form grafiği yakaladı.

Selimiye Camisi’nin kubbesine müdahaleye yargı freni: Yürütmeyi durdurma kararı çıktıSelimiye Camisi’nin kubbesine müdahaleye yargı freni: Yürütmeyi durdurma kararı çıktıGündem
Kortta büyük zafer! Zeynep Sönmez dünya devini dize getirdiKortta büyük zafer! Zeynep Sönmez dünya devini dize getirdiSpor
Harry Kane cristiano ronaldo Erling Haaland
Günün Manşetleri
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Çok Okunanlar
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
Meteoroloji’den sarı alarm! Meteoroloji’den sarı alarm!
Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatları uçuşa geçti!
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor