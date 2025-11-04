Hatayspor 'memleket evlatları'na emanet: Yeni teknik direktör Gökhan Alaş oldu

Kulüp başkanı Ethem Çakır, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, kulübün "maddi açıdan küçülmeye" gittiğini resmen ilan etti. Çakır, mali tablonun ve istikrarın düzeltilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktarırken, kentin bürokratları ve iş insanlarının da takıma destek olması gerektiğinin altını çizdi.

"TAKIMIMIZI, HATAYLI MEMLEKET EVLATLARINA TESLİM ETMEYE KARAR VERDİK"

Başkan Çakır, teknik direktör Hugo Almeida'nın takımdan beklenen başarıyı sağlayamadığını ifade ederek, ayrılık sürecini ve yeni yapılanmayı şu sözlerle anlattı: "Hugo Almeida hocamız ve ekibiyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik. Yönetim kurulumuzla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde takımımızı, Hataylı memleket evlatlarına teslim etmeye karar verdik. Bu konuda yapılan müzakereler sonucunda Gökhan Alaş hocamızla takımın başına geçmesi konusunda anlaşmaya vardık. Hocamız şu an Mersin'de takımla beraber antrenmanlara çıkmış durumdadır."

Maddi sıkıntılara da değinen Çakır, takımdaki 4 yabancı futbolcunun birikmiş alacaklarına karşılık sözleşmelerini feshettiği bilgisini de verdi. Kulübün yeni felsefesini açıklayan Çakır, "Biraz daha genç takımla ve takıma aidiyeti olan futbolcularla devam etmemiz gerektiğini düşündük. Bundan sonraki süreçlerde kendi memleketimizin çocuklarıyla bu süreci ayakta tutmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.