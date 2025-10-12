Hollanda - Finlandiya maçı bu akşam! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri’nde gözler Amsterdam’a çevrildi. Grup G’nin 8. haftasında lider Hollanda, sahasında Finlandiya’yı konuk ediyor. Ronald Koeman yönetimindeki Portakallar, grup birinciliğini perçinlemek isterken; Finlandiya ise sürpriz peşinde.

Dev mücadele 12 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma Türkiye’den EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

HOLLANDA'DA HEDEF ZİRVEYİ KORUMAK

Teknik direktör Ronald Koeman, liderliğini sürdürmek isteyen Hollanda’yı sahaya galibiyet parolasıyla çıkarıyor. Portakallar, grupta oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puanla zirvede yer alıyor.

Son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Hollanda, özellikle Malta’yı 8-0 mağlup ettiği mücadeleyle büyük sükse yaptı. En son karşılaşmalarında Finlandiya’yı deplasmanda 2-0 yenen Koeman’ın ekibi, seyircisi önünde bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Hollanda sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Kalede Bart Verbruggen, savunmada Timber, Van de Ven, Van Dijk (kaptan) ve Dumfries görev alacak. Orta alanda Frenkie de Jong ile Gravenberch, hücumun merkezinde Justin Kluivert yer alacak. Kanatlarda Donyell Malen ve Cody Gakpo, forvette ise yıldız golcü Memphis Depay oynayacak.

FİNLANDİYA UMUT ARIYOR

Teknik direktör Jacob Friis yönetimindeki Finlandiya ise grupta üçüncü sırada yer alıyor. 6 maçta topladığı 10 puanla Play-Off hattında bulunan Finlandiya, bu deplasmanda puan ya da puanlar arayacak. Son 5 maçında 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Finlandiya, son olarak Litvanya’yı 2-1 mağlup ederek moral buldu.

Konuk ekip sahaya 5-4-1 dizilişiyle çıkacak. Kalede Jesse Joronen, savunmada Koski, Tenho, Ståhl, Lahtenmaki ve Alho görev alacak. Orta sahada Kairinen, Vaananen, Keskinen ve Antman forma giyecek. Tek forvet olarak Lauri Walta gol arayacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic üstlenecek. Yardımcı hakemler T. Klančnik ve A. Kovačič olurken, dördüncü hakem olarak A. Borosak görev yapacak. VAR’da A. Sagrkovic bulunacak.

Grubun zirvesinde Hollanda (13 puan) yer alırken, Polonya (10 puan) ikinci, Finlandiya (10 puan) ise averaj farkıyla üçüncü sırada bulunuyor.

