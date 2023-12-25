24 Aralık 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynana Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Mauro Icardi'nin morarmış gözlerle olan paylaşımı sonrası sosyal medya ayağı kalktı. Fenerbahçe ile olan karşılaşmada Icardı'nin dayak yediği iddia edildi. Peki iddialar doğru mu?

Icardi Dayak Mı Yedi? Mauro Icardi'nin Gözü Neden Mor?

Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmasında 45 faul yapıldı. Derbi maçı, sezonun en fazla faul çıkan karşılaşması olurken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu. Icardi'nin Fenerbahçe kalesine çarptığı anlarda yaşadığı sakatlık korkuttu. Ertesi gün ailesiyle beraber yılbaşı paylaşımı yapan Icardi'nin morarmış gözaltları hayranlarını ayağa kaldırdı. Sosyal medyada TFF göreve çağıran hayranları Icardi'nin resmen dayak yediğini iddai eden paylaşımlarda bulundu. Ancak aslında olan Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı.

Maçın ardından stattan ayrılan Icardi'nin gözünde morluk olduğu gözlemlendi. Bunun üzerien Galatasaray'ın resmi hesabından "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" sözleriyle paylaşım yapıldı. Fenerbahçe ise buna karşılık işte şu yanıtı verdi: