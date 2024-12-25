Icardi Galatasaray'dan gidiyor, işte yeni takımı!

İtalyan basını, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki kariyerinin sona ermek üzere olduğunu iddia ederek, Arjantinli futbolcunun İtalya Serie A'ya transfer olacağına dikkat çekti.

Icardi Galatasaray'dan gidiyor, işte yeni takımı!
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Çeşitli İtalyan spor gazetelerinde yer alan haberlere göre, sakatlık sürecinin ardından Galatasaray ile Icardi arasındaki bağların koptuğu ve Sarı-Kırmızılı ekibin yeni gözdesinin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’ın Osimhen’i kadrosuna katabilmesi için 75 milyon euro gibi bir rakam ödemesi gerektiği belirtilse de bu transferin gerçekleşmesi beklenmiyor. Ancak, Osimhen’in takıma katılıp katılmamasından bağımsız olarak Galatasaray’ın Icardi ile yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Haberlerde Icardi’nin transfer olacağı takımın ismi açıklanmazken, Arjantinli futbolcunun Serie A’ya geri döneceği iddiaları gündeme oturdu. Rompi Pallone adlı spor haber sitesi, Icardi’nin Napoli’ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazarken, Milan’ın da bu yarışa dahil olabileceği öne sürüldü. Öte yandan, Serie A’nın yeni ekiplerinden Como’nun da Icardi için devrede olduğu belirtildi.

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