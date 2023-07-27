Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Ünlü gazeteci duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk resmi maçına çıkan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

25 Temmuz Salı günü deplasmanda Zalgiris'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kalmış ve turu İstanbul'a bırakmıştı.

Kadrosunu Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Zaha gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da merakla beklenen isim ise Mauro Icardi!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olarak taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız golcünün transferi için anlaşma tamamlandı.

Bu transfer için tüm şartları zorlayan Galatasaray yönetimi önce yıldız oyuncuyu ardından da Fransız devi PSG'yi ikna etti.

WANDA NARA'NIN HASTALIĞI PLANLARI BOZDU

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yaşadığı hastalık, Galatasaray'ın transferi resmen açıklamasının önüne geçti.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi gören, ardından da test sonuçlarının beklendiği Wanda Nara'nın hastalığı, Icardi'nin transferinin açıklanmasını ve takıma katılmasını engelledi.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi'nin geliş tarihi merak konusu olmuş durumda.

Arjantinli yıldız golcünün ne zaman geleceği ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, özel haberinde Icardi'nin geliş tarihini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yağız Sabuncuoğlu, "Mauro Icardi ve Wanda Nara, yapılan resmi talebe göre, yarın saat 20.50'den sonra İstanbul'da olacak. Planda değişiklik olursa yazacağım." ifadelerini kullandı.