Iğdır FK'da teknik direktör koltuğuna geçecek isim belli oldu

Iğdır FK'da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Iğdır FK'da teknik direktör koltuğuna geçecek isim belli oldu
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Iğdır FK, dün Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırarak yeni bir teknik direktör arayışına girmişti. Kulüp, bugün yaptığı açıklama ile Osman Özköylü'nün göreve başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Osman Özköylü olmuştur. Hocamıza başarılar diler, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Iğdır FK, 14 haftası geride kalan 1. Lig'de 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Kulüp, Osman Özköylü yönetiminde sezonun geri kalan kısmında daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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