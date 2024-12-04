Konyaspor'dan tarihi zafer

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor’u 9-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

MELİH BOSTAN'DAN GOL ŞOVU

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta Konyaspor’un zaferini pekiştiren isim Melih Bostan oldu. Maçta attığı 3 golle hat-trick yapan Bostan, aynı zamanda 2 gol pası vererek 5 golde de doğrudan katkı sağladı. Bu olağanüstü performansıyla adeta maçın yıldızı oldu.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Konyaspor’a farklı galibiyeti getiren diğer goller ise Blaz Kramer (2), Louka Prip, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic ve Melih İbrahimoğlu'ndan geldi.

Kepezspor karşısında adeta gol yağmuru yapan Konyaspor, rakibini 9-0’lık skorla mağlup etti.

BİR ÜST TURDA KONYASPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 5. eleme turundaki rakibini 6 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından öğrenecek.