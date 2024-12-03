Iğdır FK'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, istifa etti.

Bugün oynanan karşılaşmada Nesine 3. Lig ekibi Muşspor’a elenen Iğdır FK, teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilgili bir açıklama yaptı.

Iğdır FK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.