İngiltere Slovakya maçı canlı izle! İngiltere-Slovakya EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

İNGİLTERE İLE SLOVAKYA SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşılaşacak. Müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre ile eşleşecek.

İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor. İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.

İNGİLTERE SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü. İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 yenerken Danimarka ile 1-1, Slovenya ile 0-0 berabere kalmıştı.

SLOVAKYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti. Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.

Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti. Slovakya, Belçika'yı 1-0 yenerken Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuş, Romanya ile de 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

İNGİLTERE-SLOVAKYA MAÇI CANLI İZLE! İNGİLTERE-SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki İngiltere-Slovakya maçı hangi kanalda? İngiltere-Slovakya maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 19.00'da başlayacak ve Arena AufSchalke'de oynanacak İngiltere-Slovakya maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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