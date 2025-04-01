Inter’i deviren Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya ekibi Inter ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili gençler, güçlü rakibini tek golle geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

Papara Park'ta oynanan ve seyirci rekorunun kırıldığı karşılaşmada Trabzonspor, güçlü rakibi Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bordo-mavili ekip, bu zaferle tarihi bir başarıya imza attı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydederken, kaleci Erol Can Çolak ise 39. dakikada Luka Topalovic'in kullandığı penaltıyı kurtararak kritik bir katkı sağladı.

Çeyrek finale kadar yenilgisiz gelen Inter, Trabzonspor karşısında turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı finalindeki rakibi Avusturya temsilcisi Salzburg oldu. Dev mücadele, 25 Nisan Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak.