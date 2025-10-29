Inter'in kalecisi antrenmana giderken kazaya karıştı! Bir kişi hayatını kaybetti

Inter Milan'ın İspanyol file bekçisi Josep Martinez, 81 yaşındaki bir adamın motorlu sandalyesine çarptığı kaza sonrası soruşturma altına alınırken, ilk incelemeler kurbanın tıbbi bir sorun yaşamış olabileceğine işaret ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Inter'in kalecisi antrenmana giderken kazaya karıştı! Bir kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yaşlı adamın kullandığı motorlu tekerlekli sandalye, Martinez’in aracının önüne aniden çıktı. Yapılan ilk incelemeler, talihsiz adamın kazadan hemen önce tıbbi bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği ihtimaline işaret ediyor.

Goal.com'a göre, kaleci, çarpışmanın hemen ardından aracından inerek yaşlı adama ilk yardımda bulundu, ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri 81 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı. Martinez’in kazada fiziksel olarak zarar görmediği, ancak yaşanan trajik olaydan dolayı derin şekilde sarsıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI, BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Carabinieri (İtalyan Jandarması) olayı soruşturma altına alırken, Martinez’in yetkililerle tam işbirliği içerisinde hareket ettiği ifade edildi. Inter kulübü henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, menajer Christian Chivu’nun Fiorentina maçı öncesinde yapması planlanan basın toplantısı da iptal edildi.

YANN SOMMER'İN YEDEĞİYDİ

Geçen yıl Inter’e katılan Josep Martinez, takımda Yann Sommer’in yedeği olarak görev yapmaya başlamıştı. Kariyerinde daha önce Las Palmas, RB Leipzig ve Genoa formaları giyen 26 yaşındaki İspanyol kaleci, futbol eğitimini Barcelona altyapısından almıştı. Martinez, bu sezon Serie A’da iki karşılaşmada forma giyerken, geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda toplam 10 maçta görev almıştı. Kaleci, ayrıca 2021 yılında İspanya formasıyla Litvanya karşısında bir kez milli takım formasını da terletmişti.

Krizdeki Juventus, puan eşiti Udinese'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Krizdeki Juventus, puan eşiti Udinese'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Roma zirve ateşini yaktı! Şampiyonluk adayı Roma, sürpriz arayan Parma'yı ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Roma zirve ateşini yaktı! Şampiyonluk adayı Roma, sürpriz arayan Parma'yı ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
inter
Günün Manşetleri
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! 183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!