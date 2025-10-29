Inter'in kalecisi antrenmana giderken kazaya karıştı! Bir kişi hayatını kaybetti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yaşlı adamın kullandığı motorlu tekerlekli sandalye, Martinez’in aracının önüne aniden çıktı. Yapılan ilk incelemeler, talihsiz adamın kazadan hemen önce tıbbi bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği ihtimaline işaret ediyor.

Goal.com'a göre, kaleci, çarpışmanın hemen ardından aracından inerek yaşlı adama ilk yardımda bulundu, ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri 81 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı. Martinez’in kazada fiziksel olarak zarar görmediği, ancak yaşanan trajik olaydan dolayı derin şekilde sarsıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI, BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Carabinieri (İtalyan Jandarması) olayı soruşturma altına alırken, Martinez’in yetkililerle tam işbirliği içerisinde hareket ettiği ifade edildi. Inter kulübü henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, menajer Christian Chivu’nun Fiorentina maçı öncesinde yapması planlanan basın toplantısı da iptal edildi.

YANN SOMMER'İN YEDEĞİYDİ

Geçen yıl Inter’e katılan Josep Martinez, takımda Yann Sommer’in yedeği olarak görev yapmaya başlamıştı. Kariyerinde daha önce Las Palmas, RB Leipzig ve Genoa formaları giyen 26 yaşındaki İspanyol kaleci, futbol eğitimini Barcelona altyapısından almıştı. Martinez, bu sezon Serie A’da iki karşılaşmada forma giyerken, geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda toplam 10 maçta görev almıştı. Kaleci, ayrıca 2021 yılında İspanya formasıyla Litvanya karşısında bir kez milli takım formasını da terletmişti.