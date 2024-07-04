İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran İrfan Can Eğribayat şu ifadeleri kullandı:
"Canımız babamız Ökkeş Eğribayat'ı kaybettik. Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık. Babamız Merhum Ökkeş Eğribayat'ı 04.07.2024 (yarın) ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine duyurulur."
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
Fenerbahçe'nin başsağlığı mesajı şöyle;
"Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."