İstanbul Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmasına dair açıklama: TFF’nin bildirdiği isimlerle sınırlı değil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025’te yaptığı “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” açıklamasının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ihbar kabul edilen bu bilginin ardından geniş kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek ilk aşamada çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama-el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulandığı, bu kişilerden 8’inin tutuklandığı, diğer hakemlere ilişkin sürecin devam ettiği kaydedildi.

SORUŞTURMA TFF’NİN BİLDİRDİĞİ İSİMLERLE SINIRLI DEĞİL

Soruşturmanın yalnızca TFF’nin bildirdiği isimlerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Hakemlerin mal varlıkları, birbirleriyle olan bağları, şüpheli görülen başka kişilere temasları ve yasa dışı şekilde yurtdışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan veri havuzunda günlük kontrollerin yapıldığı açıklandı.

Başsavcılık ayrıca, TFF tarafından futbolcular hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları nedeniyle bu kısmın hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Bu çerçevede, TFF’nin disipline sevk ettiği futbolcuların kimlik ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin talep edildiği, veri havuzundan futbolcularla ilgili incelemelerin de derinleştirildiği aktarıldı.

O PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN DENİLDİ

Açıklamada, Türk futbolunun yalnızca hakemlerden veya futbolculardan ibaret olmadığının, çok sayıda paydaşın yer aldığı geniş bir yapıyı kapsadığının altı çizildi. Mevcut soruşturmada elde edilecek delillerle birlikte sürecin sistemli şekilde genişleyebileceği, ancak bu aşamada özellikle “mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği” vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CMK 160 kapsamında özel ve kamu kuruluşlarından kapsamlı bilgi ve belge talep ettiği, araştırmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.