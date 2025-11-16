3 çocuğunu öldüren cani babadan akılalmaz talep: Tutuksuz yargılanmak istedi

Bursa’da üç çocuğunu öldürdükten sonra emniyete giderek teslim olan Murat Kılıç’ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Çocuklarını katleden babanın, teslim olduğu gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak istediği de ortaya çıktı.

20 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay, 29 Mayıs 2024 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak’taki dört katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Hakkında 11 ayrı kayıt bulunan Murat Kılıç’ın (40) eşi Gülay Kılıç, geçen yıl üç çocuğunu bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki Muhammet Ali’yi ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren baba, daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi raporunda Murat Kılıç’ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak darbesi tespit edildi. Cenazeler, anneleri Gülay Kılıç’ın yaşadığı Erzurum’un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can güvenliği açısından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta kalan Murat Kılıç’ın nöbetçi mahkemede verdiği ifade de dosyaya yansıdı. Sanık Kılıç ifadesinde şunları söyledi:

“Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmedim. Olayın yaşandığı yere döndüm. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Bir anda baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Evde üzerimi değiştirip çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim.”

Çocuklarını öldürdüğü yerleri gösteren notların yanı sıra, psikolojisinin bozulduğunu belirttiği notlar da dosyaya girdi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin hazırladığı raporda ise Murat Kılıç’ın akıl hastalığı bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

“EŞİM BANA TUZAK KURMUŞ”

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Murat Kılıç, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Kılıç, ifadesinde boşanma aşamasındaki eşinin kendisine “tuzak kurduğunu” iddia ederek şunları söyledi:

“Eşim çocukları alıp babasının evine Erzurum’a gitti. Ben peşlerinden gittim, geri gönderdiler. Sonra jandarma çağırıp şikayet etmişler. Dava açıldığından haberim yoktu. Kardeşi jandarmaya ‘Geldi sizi öldürürüm, çocukları öldürürüm’ dediğimi söylemiş. Eşim de, ‘Senden boşanırım, seni öldürürüm, öldürdükten sonra çocukları alırım’ dediğimi iddia etmiş. Her aradığımda sesimi kaydetmiş. 8 ayın sonunda mahkemeye bir ay kala, ‘Ben sana çocukları veriyorum’ dedi. Çocukları Bursa’ya getirdim. Dava gününde e-Devlet’ten baktım; 5 dava açmış, tehdit, hakaret, çocuk kaçırma… Bu ifadeleri görünce cinnet getirdim. Çocukları nasıl öldürdüğümü bilmiyorum. Meğerse sesimi kaydedip bana tuzak kuruyormuş.”

Mahkeme Başkanı, olay günü gönderdiği mesajları hatırlatınca, sanık mesajları da hatırlamadığını iddia etti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporunun beklenmesi için ertelendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.