3 çocuğunu öldüren cani babadan akılalmaz talep: Tutuksuz yargılanmak istedi

Bursa’da üç çocuğunu öldürdükten sonra emniyete giderek teslim olan Murat Kılıç’ın yargılanmasına başlandı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın, nöbetçi mahkemede “tutuksuz yargılanma” talebi ve ifadesindeki detaylar dosyaya girdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
3 çocuğunu öldüren cani babadan akılalmaz talep: Tutuksuz yargılanmak istedi
Yayınlanma:

Bursa’da üç çocuğunu öldürdükten sonra emniyete giderek teslim olan Murat Kılıç’ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Çocuklarını katleden babanın, teslim olduğu gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak istediği de ortaya çıktı.

20 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay, 29 Mayıs 2024 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak’taki dört katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Hakkında 11 ayrı kayıt bulunan Murat Kılıç’ın (40) eşi Gülay Kılıç, geçen yıl üç çocuğunu bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki Muhammet Ali’yi ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren baba, daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi raporunda Murat Kılıç’ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak darbesi tespit edildi. Cenazeler, anneleri Gülay Kılıç’ın yaşadığı Erzurum’un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can güvenliği açısından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta kalan Murat Kılıç’ın nöbetçi mahkemede verdiği ifade de dosyaya yansıdı. Sanık Kılıç ifadesinde şunları söyledi:

“Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmedim. Olayın yaşandığı yere döndüm. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Bir anda baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Evde üzerimi değiştirip çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim.”

Çocuklarını öldürdüğü yerleri gösteren notların yanı sıra, psikolojisinin bozulduğunu belirttiği notlar da dosyaya girdi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin hazırladığı raporda ise Murat Kılıç’ın akıl hastalığı bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

“EŞİM BANA TUZAK KURMUŞ”

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Murat Kılıç, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Kılıç, ifadesinde boşanma aşamasındaki eşinin kendisine “tuzak kurduğunu” iddia ederek şunları söyledi:

“Eşim çocukları alıp babasının evine Erzurum’a gitti. Ben peşlerinden gittim, geri gönderdiler. Sonra jandarma çağırıp şikayet etmişler. Dava açıldığından haberim yoktu. Kardeşi jandarmaya ‘Geldi sizi öldürürüm, çocukları öldürürüm’ dediğimi söylemiş. Eşim de, ‘Senden boşanırım, seni öldürürüm, öldürdükten sonra çocukları alırım’ dediğimi iddia etmiş. Her aradığımda sesimi kaydetmiş. 8 ayın sonunda mahkemeye bir ay kala, ‘Ben sana çocukları veriyorum’ dedi. Çocukları Bursa’ya getirdim. Dava gününde e-Devlet’ten baktım; 5 dava açmış, tehdit, hakaret, çocuk kaçırma… Bu ifadeleri görünce cinnet getirdim. Çocukları nasıl öldürdüğümü bilmiyorum. Meğerse sesimi kaydedip bana tuzak kuruyormuş.”

Mahkeme Başkanı, olay günü gönderdiği mesajları hatırlatınca, sanık mesajları da hatırlamadığını iddia etti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporunun beklenmesi için ertelendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hatalı meslek kodu milyonları etkiliyor! Maaş ve emeklilik riske girebilirHatalı meslek kodu milyonları etkiliyor! Maaş ve emeklilik riske girebilirEkonomi
Gaziantep’te pompalı tüfekli üç çocuk rastgele ateş açtı!Gaziantep’te pompalı tüfekli üç çocuk rastgele ateş açtı!Yurt
Bim 18 Kasım Salı kataloğu yayımlandı! Onlarca üründe kaçırılmayacak fırsatlarBim 18 Kasım Salı kataloğu yayımlandı! Onlarca üründe kaçırılmayacak fırsatlarMarket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa çocuk
Günün Manşetleri
Maaş ve emeklilik tehlikeye girebilir
Acil durumlarda sığınak olacak
Mahado’dan orduya isyan çağrısı
İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
Çok Okunanlar
2026 Ocak zammı belli oluyor 2026 Ocak zammı belli oluyor
Bim 18 Kasım Salı kataloğu yayımlandı! Bim 18 Kasım Salı kataloğu yayımlandı!
1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük