İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Zorbay Küçük açıklaması

Hakemlerin bahis sitelerine üyeliği iddialarıyla gündemde olan TFF Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, medyada yer alan haberlere ilişkin kritik bir açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Trendyol Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında son günlerde basında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapma gereği duydu.

Haber Global Muhabiri Enes Geyik'in aktardığı habere göre, Zorbay Küçük’ün adliyeye gidiş nedeni ortaya çıktı. Küçük’ün, şahsi avukatı ile birlikte, bahis soruşturmasından bağımsız olarak, tamamen başka konular hakkında şikayetçi olmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Trendyol Süper Lig hakemi Zorbay Küçük isimli kişinin, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptığı, son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerine üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılmasının söz konusu olmadığı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

